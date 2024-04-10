Лежащего в коме российского военного объявили дезертиром

Воинская часть признала участника войны в Украине из Сухого Лога, который почти год находится в коме после ранения, самовольно оставившим часть. Из-за этого ему отказывались выплачивать компенсацию за ранение. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.

Депутат написал в своем телеграм-канале, что после обращения в военную прокуратуру выяснилось, «что нашему герою довольствие вообще не собирались платить, потому что, по мнению воинской части, он, оказывается, не в коме лежал в военном госпитале, а был… СОЧ — самовольно оставившим часть».

Иванов отметил, что ведомство исправило ошибку и выплатило компенсацию в полном объеме.

Ранее он писал, что военному, находящемуся в госпитале в Ленинградской области, отказывались выплачивать довольствие из-за отсутствия паспорта, который тот потерял в зоне боевых действий в Украине.

Депутат отметил, что родные военного пытались восстановить документ, но в миграционной службе потребовали личного присутствия военнослужащего: «При этом их совсем не волновало, что человек в коме и неизвестно, выйдет ли из нее».

По словам Иванова, он обратился к министру МВД Владимиру Колокольцеву с требованием провести разъяснительную работу среди сотрудников миграционной службы и решить вопрос с документами. В итоге паспорт, как сообщается, военному оформили в течение суток. Однако выплачивать компенсацию и довольствие военнослужащему изначально все равно отказались. Представитель воинской части тогда потребовал, чтобы военный собственноручно написал рапорт.

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