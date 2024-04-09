На матчах Лиги чемпионов усилят безопасность из-за возможных терактов

Группировка ИГИЛ угрожает терактами во время матчей четвертьфинала Лиги чемпионов. Об этом сообщила испанская газета Marca.

Издание пишет, что «Исламское государство» через свой фонд «Аль-Азаим» распространило плакат с угрозами футбольным стадионам Лондона, Парижа и Мадрида.

Marca отметила, что информацию передали футбольному клубу «Реал». Журналисты подчеркнули, что полиция работает исходя из потенциальной угрозы терактов. Перед матчем были усилены меры безопасности, а МВД Испании отнесло матч «Реала» с «Манчестер Сити» к категории «повышенного риска».

Пресс-служба УЕФА сообщила, что не будет отменять игры: «УЕФА осведомлен о предполагаемых террористических угрозах в отношении матчей Лиги чемпионов на этой неделе и поддерживает тесную связь с властями на соответствующих объектах. Планируется, что все матчи пройдут по графику и с соблюдением соответствующих мер безопасности».

Русская служба Би-би-си сообщила, что на стадионах во Франции и Англии также будут усилены меры безопасности. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен рассказал изданию: «Я напомню, что всего 10 дней назад ИГ опубликовало фотографию мюнхенского стадиона и заявило, что необходимо действовать против спортивных объектов, где проводятся футбольные матчи. Хотя мишенью могут стать любые виды спорта».

Министр спорта Испании Пилар Алегрия призвал болельщиков соблюдать спокойствие и рассказал, что в обеспечении безопасности будут задействованы более двух тысяч сотрудников полиции и Гражданской гвардии.

Аналитики Русской службы Би-би-си также отметили, что после теракта в «Крокусе» в источниках, аффилированных с ИГИЛ, стало появляться больше материалов подстрекающих к нападениям.

9 апреля в Мадриде сыграют испанский «Реал» и английский «Манчестер Сити», а в Лондоне «Арсенал» проведет матч с немецкой «Баварей». 10 апреля в Мадриде футбольный клуб «Атлетико» сыграет с немецкой «Боруссией», а французский «Пари Сен-Жермен» в Париже встретится с испанской «Барселоной».

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