Лавров договорился с Китаем о противодействии НАТО

Глава российского МИДа Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Китая Ван И. Они договорились о сотрудничестве в рамках противодействия НАТО. Об этом сообщает Reuters.
Издание пишет, что в ходе встречи представители России и Китая договорились обсудить способы углубления сотрудничества в области евразийской безопасности. Лавров заявил, что целью этого сотрудничества является противостояние США, которые пытаются «навязать свою волю региону». Для этого, как пишет Reuters, Россия и Китай решили «начать диалог с привлечением других единомышленников по этому вопросу».
Глава МИДа также обвинил НАТО в несговорчивости: «Долгое время существовала евроатлантическая структура безопасности в виде НАТО, конечно, а также ОБСЕ, но она вычеркивается из списка соответствующих структур, в рамках которых можно вести содержательные переговоры и договариваться о чем-то на основе баланса интересов».
CNN сообщает, что после встречи с Ван И Лавров также встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Издание пишет, что это первая их встреча за последние шесть лет. Журналисты отмечают, что с 2018 года экономические и дипломатические отношения между Россией и Китаем улучшились. Очередное сближение стран произошло после начала войны в Украине. CNN также подчеркивает, что Китай стал «ключевым спасательным кругом» для российской экономики во время войны.
После встречи Лаврова с Ван И и Си Цзиньпином Дмитрий Песков сообщил о возможном визите Путина в Китай. Он назвал поездку Лаврова подготовкой к прямым контактам глав государств: «Действительно, такие контакты планируются. Есть понимание в их целесообразности и необходимости, учитывая высокий уровень дружественных отношений между Россией и Китаем». Он также отметил, что пока не может назвать конкретную дату, когда Путин встретится Си Цзиньпином.
Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.