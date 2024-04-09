Франция предложила ввести санкции против Израиля

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне предложил ввести санкции против Израиля, чтобы тот открыл коридоры для гуманитарной помощи палестинцам в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters.

В беседе с радио RFI и телеканалом France 24 министр заявил: «Должны быть рычаги влияния, и их существует множество, вплоть до санкций, позволяющих гуманитарной помощи пересекать контрольно-пропускные пункты».

Сежурне отметил, что Франция была первой страной, которая предложила Евросоюзу ввести санкции против жителей Израиля. «Мы продолжим, если потребуется, добиваться открытия гуманитарной помощи», — добавил министр.

Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения Газы отмечает, что в ходе войны между ХАМАС и Израилем были убиты более 30 тысяч палестинцев. Кроме того, многие местные жители лишились своего жилья, им грозит голод.

Война между группировкой ХАМАС и израильской армией в секторе Газа началась 7 октября 2023 года. По данным Русской службы Би-би-си, жертвами конфликта в первый день стали около 1200 человек, еще 253 были взяты в заложники.

7 апреля Израиль заявил о выводе большей части солдат из южной части сектора Газа. Reuters также писал, что Израиль и ХАМАС отправили в Египет своих представителей для переговоров о прекращении режима огня. В свою очередь министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что вывод войск обусловлен подготовкой к новым операциям в секторе Газа.

9 апреля ограничила экспорт товаров в Израиль до тех пор, пока в секторе Газа не объявят о прекращении огня. Как отмечает Reuters, это первая значительная мера турецкого правительства после начала войны в Израиле.

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