На журналиста «Медузы» составили протокол за участие в деятельности «нежелательной организации»

Никулинский суд Москвы зарегистрировал административное дело в отношении журналиста «Медузы» Дмитрия Кузнеца за участие в деятельности «нежелательной организации» (статья 20.33 КоАП). Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на соответствующую карточку в картотеке суда.

Материалы дела зарегистрировали 8 апреля, но заседание пока не назначено. Издание напоминает, что наказание по этой статье для граждан — штраф до 15 тысяч рублей.

Дмитрий Кузнец живет за пределами России. Он является военным экспертом издания и рассказывает о боевых действиях в Украине.

«Медузу» признали «нежелательной организацией» в январе 2023 года. Генпрокуратура посчитала, что деятельность издания «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». Этот статус также предполагает, что организация деятельности издания может стать поводом для возбуждения уголовного дела.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.