Уголовные дела о причастности к ФБК могут затронуть тысячи россиян

За два с половиной года после признания ФБК «экстремистской организацией» фигурантами «дела ФБК» стали не менее 53 человек, подсчитал «Холод». Юристы, с которыми поговорил «Холод», говорят, что дел будет только больше.

18 человек из 53 обвиняемых по «делу ФБК» уже осуждены. 19 человек успели уехать из России до задержания: почти все они заочно арестованы и объявлены в розыск. Еще 16 человек ожидают вынесения приговора: 12 находятся в СИЗО, один — под подпиской о невыезде, еще один — на свободе с обязательством о явке, статус двух людей неизвестен. Всем им грозит реальный срок.

Больше всего новых фигурантов появилось в 2023 году (20 человек), а за первые три месяца 2024 года обвинили уже девятерых.

«Дело ФБК — корневое, как дело ЮКОСа в свое время. Из него могут тянуться новые дела много лет. Вероятность этого сценария большая, судя по тому, что смерть Навального не остановила процесс. В 2019 году обыски и аресты банковских счетов произведены у более чем 200 человек. Донатили ФБК чуть ли не 20 тысяч человек. Потенциал у дела большой», — считает правозащитник, знакомый с делом ФБК, поговоривший с «Холодом» на условиях анонимности.

Наименее сурово наказываются люди, которых обвиняют в финансировании ФБК — им назначают штрафы. Еще несколько людей получили условные сроки: они признали вину и выступили на стороне обвинения против соратников. Остальных же фигурантов, если они не успели уехать из России, приговаривают к реальным срокам заключения.

Адвокат Иван Павлов уверен, что таких таких дел будет больше. «Мой прогноз таков, что скоро экстремистскими организациями будут признавать независимые СМИ, — говорит он. — А дальше к уголовной ответственности будут привлекать не только журналистов, но и тех, кто распространяет материалы (например, делает репосты)».

После признания ФБК «экстремистской организацией» в 2021 году силовики сразу начали возбуждать уголовные дела против ближайших соратников Алексея Навального: Ивана Жданова, Леонида Волкова, Любовь Соболь и других. Вторым этапом стали обыски и задержания координаторов штабов Навального в регионах. Многие из них успели уехать из России.

После этого силовики взялись за тех, кто переводил деньги, волонтерил в штабах Навального, а также до случайных людей, которым вменяют «участие в экстремистской деятельности», например, из-за надписи на снегу «Свободу Навальному!»

Подробнее о фигурантах «дела ФБК» читайте по ссылке.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.