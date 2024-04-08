На обрушившемся мосту в Смоленской области погибла женщина

Панинский мост обрушился на железнодорожные пути в городе Вязьма Смоленской области. В этот момент по мосту ехали два автомобиля. Об этом сообщает РБК.
Издание цитирует пресс-службу МЧС Смоленской области: «В 16:32 по системе 112 поступило сообщение об обрушении Панинского путепровода в городе Вязьма. По предварительной информации, на момент обрушения на мосту находилось два автомобиля (легковой и грузовой)».
По данным ТАСС, в результате обрушения погибла женщина, находившаяся в легковом автомобиле. Об этом агентству рассказали в пресс-службе МЧС. Также ТАСС со ссылкой на центральную районную больницу Вязьмы сообщает о шести пострадавших. Четверо из них госпитализированы, они в состоянии средней тяжести.
Телеграм-канал «112» сообщает, что из-за обрушения повредилась труба газопровода. Эту информацию также подтверждает телеграм-канал BAZA. Канал «112» отмечает, что подачу газа успели перекрыть и взрыва удалось избежать.
В РЖД сообщили об остановке движения поездов на участке Вязьма – Самлево. В сообщении говорится, что в момент обрушения на путях не было поездов. На место происшествия отправили четыре восстановительных состава для расчистки путей.
Панинский мост был построен в 1980 году. Он соединял центр города с микрорайонами Московский и Юбилейный, а также с поселком Вязьма-Брянская. РБК со ссылкой на телеграм-канал «112» сообщает, что ранее местные жители обращались к властям региона с просьбой отремонтировать мост. В 2018 году власти заявили, что намерены провести капитальный ремонт покрытия моста, включая пешеходную зону. На ремонт планировалось потратить около девяти миллионов рублей.
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