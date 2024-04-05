Аналитики: Россия решила склонить Украину к переговорам с помощью информационных атак

Институт изучения войны опубликовал отчет, в котором говорится, что информационные операции Кремля направлены на стимулирование переговоров между Россией и Украиной на выгодных российской стороне условиях.

Аналитики считают, что Кремль ведет масштабную информационную операцию против НАТО и целенаправленно против Франции, поскольку французский президент Эммануэль Макрон призвал увеличить объем помощи Украине. В отчете ISW говорится: «Российские официальные лица уже давно пытаются представить НАТО и Запад как экзистенциальную угрозу России, чтобы оправдать ведущуюся в Украине войну».

Эксперты напомнили: 18 марта президент России Владимир Путин заявил, что полномасштабная война между НАТО и Россией нежелательна, но возможна. О «прямой конфронтации» с НАТО заявлял и Дмитрий Песков.

ISW также проанализировал выступления Сергея Шойгу и пришел к выводу, что министр обороны, вероятно, пытается запугать европейских политиков и заставить их сократить военную помощь Украине, притворяясь заинтересованным в мирных переговорах. Аналитики утверждают, что попытки Шойгу угрожать европейским странам — часть более глобальной информационной операции со стороны России. Эта операция должна убедить западных политиков подтолкнуть Украину к мирным переговорам на условиях, выгодных для России.

Аналитики утверждают, что министр иностранных дел Сергей Лавров также участвовал в информационных операциях, симулируя интерес к переговорам. Он использовал многочисленные встречи с иностранными послами, чтобы «осудить украинскую “формулу мира”, и одновременно с этим говорил, что Россия готова вести переговоры на условиях, выгодных Кремлю».

По мнению исследователей, заявления Лаврова и Шойгу могут свидетельствовать об усилении давления, чтобы Украина согласилась на условия России в процессе переговоров.

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