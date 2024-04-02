В Финляндии 12-летний школьник застрелил одноклассника и ранил еще двоих учеников

В финском городе Вантаа, который находится недалеко от Хельсинки, в результате стрельбы в школе погиб ребенок, еще двоих учеников госпитализировали с серьезными ранениями, пишет Reuters.

По данным полиции, всем пострадавшим по 12 лет. Стрельбу, как сообщается, открыл также 12-летний школьник. Полицейские задержали его в Хельсинки. Финская телекомпания YLE сообщает, что он не оказывал сопротивления. Пистолет, из которого он стрелял, по данным полиции, принадлежит его родственнику.

Сообщается, что стрелка передадут на попечение социальных служб, так как он слишком молод, чтобы его можно было поместить под стражу.

В 2007 и 2008 годах в Финляндии произошли два случая стрельбы в школах, которые привели к ужесточению законодательства в области оборота оружия.

В 2007 году в школе Йокела в городе Туусула под Хельсинки подросток Пекка-Эрик Аувинен застрелил шестерых учеников, школьную медсестру и директора учебного заведения. После этого он совершил самоубийство.

Спустя год другой студент Матти Саари открыл огонь в профессиональном училище в Каухайоки. Он убил девять студентов и одного сотрудника, а затем застрелился.

В связи с этим событиями в 2010 году власти Финляндии повысили минимальный возраст владения оружием с 18 до 20 лет. Reuters отмечает, что в стране с населением 5,6 миллиона человек, где популярны охота и стрельба по мишеням, лицензии на оружие имеют около 430 тысяч граждан, которые владеют примерно полутора миллионами единиц огнестрельного оружия.

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