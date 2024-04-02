Люксовые бренды решили окончательно уйти из России только на третий год войны

Люксовые бренды, которые приостановили работу после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, начали избавляться от своих магазинов в России. Об этом пишут «Коммерсантъ» и РБК.

Так, итальянский бренд Fendi уже отказался от аренды трех помещений в Москве, а с 1 августа планирует расторгнуть контракт на аренду своего последнего бутика, который расположен в ЦУМе.

У французского Hermes закончилась аренда в ГУМе. Hermes и Fendi уже освободили помещения в этом торговом комплексе, пишет РБК. Место последнего, по данным издания, займет магазин итальянского модного дома Pinko.

Кроме того, по данным «Коммерсанта», Swatch Group, в которую входят марки Breguet, Harry Winston, Omega и Rado, в прошлом году расторгла договоры аренды 15 своих магазинов в Москве, Петербурге, а также других городах. Сейчас у компании осталось 13 точек в России.

Также о закрытии трех столичных бутиков сообщил бренд Prada. В ГУМе на его месте в марте открылся магазин китайского бренда женской одежды Ellassay. Всего в начале этого года у Prada оставалось шесть магазинов в России.

«Эти представители люкса держались, надеясь на изменение геополитической ситуации, но бесконечно вкладывать деньги в неработающие магазины невозможно», — отметила fashion-аналитик Ольга Штейнберг.

В то же время, по ее словам, некоторые итальянские бренды, а также немецкая компания Philipp Plein расширяют свое присутствие в России. С этим не согласна коммерческий директор девелопера R4S Ирина Буренко. Она утверждает, что сейчас в России появляются в основном только корейские и китайские марки.

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