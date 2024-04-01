СБУ обвинила Маргариту Симоньян в геноциде и пропаганде войны

Служба безопасности Украины заочно обвинила главу пропагандистского телеканала Russia Today Маргариту Симоньян в геноциде и пропаганде войны. Информация об этом появилась в соцсетях СБУ.

В сообщении говорится, что служба задокументировала новые преступления Симоньян. В декабре 2023 года она публично призывала к массовому убийству украинских детей, а также неоднократно агитировала за продолжение обстрелов гражданской инфраструктуры, отмечают в СБУ.

«Фигурантка регулярно распространяет кремлевские нарративы в виде авторских сообщений на собственном телеграм-канале и в эфирах российских телеканалов. Прежде всего, речь идет о ее участии в телевизионной передаче еще одного вражеского пропагандиста — Владимира Соловьева», — говорится в сообщении.

В Украине на Симоньян заведено четыре уголовных дела: о геноциде, о посягательстве на территориальную целостность, о пропаганде войны и оправдании вооруженной агрессии России против Украины. В СБУ добавили, что предпринимают меры для привлечения ее к ответственности.

В марте 2023 года Служба безопасности Украины уже обвиняла Маргариту Симоньян в посягательстве на территориальную целостность. В службе отмечают, что она одной из первых поддержала вторжение России в Украину и военные преступления российский армии.

В мае 2023 года Симоньян рассказала, что ей на работу прислали бандероль «со следами взрывчатки». Позднее она пояснила, что посылка прибыла из Гонконга, и что взрывчатки в ней обнаружено не было: «Зато [в бандероли] оказалось вот что. Говорят, это некая “вибропуля” для сексуальных приключений. А по мне так пенал какой-то».

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