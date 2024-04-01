Актер из сериала «Беспринципные» и участник «Давай поженимся» снялись в пропагандистском ролике про Украину 

Российские актеры, среди которых — участник шоу «Давай поженимся», снялись в пропагандистском ролике о мобилизации в Украине. Об этом сообщают «Агентство» и «Медиазона».

Видео начало распространяться в пророссийских телеграм-каналах 1 апреля. Как пишет «Агентство», в числе первых его опубликовал закрытый канал Владислава Позднякова «Мужское государство». По словам Позднякова, ролик сняли «для украинских мужчин, которых насильно отправляют в окопы гибнуть за киевский режим, в то время как дети элиты кайфуют». «Его сынок — элита, а ты — мясо», — говорит закадровый голос на ролике.

Сюжет видео строится на противопоставлении двух украинцев. Одного силой забирают на войну, где он получает ранение. Второй в это время летает на бизнес-джете, путешествует и посещает вечеринки. «Ты знаешь, чьих сыновей мобилизация не касается», — такой фразой заканчивается ролик.

Как пишет «Агентство», роль украинского военного сыграл 31-летний Александр Панов — выпускник Тюменского госинститута культуры и театрального Екатеринбургского института. С 2009 по 2022 год он работал в тюменском театре кукол и масок. В своей видеовизитке в 2022 году он рассказывал, что снимался в том числе в фильме «Тобол».

Роль украинца, который не был призван и посещал вечеринки, исполнил 26-летний выпускник Ярославского театрального института Максим Громов. Как отмечает «Медиазона», Громов известен по сериалу «Беспринципные».

Также в ролике снялся российский актер Андрей Соколовский, выяснило издание, используя сервис по распознаванию лиц. Он сыграл военного, который насильно забрал мобилизованного в армию. «Медиазона» пишет, что раньше Соколовский снимался в основном в эпизодических ролях, а также участвовал в передачах «Званый ужин» и «Давай поженимся».

В разговоре с изданием Соколовский не признал, что участвовал в съемках ролика. Громов и Панов не стали общаться с журналистами.

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