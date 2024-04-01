На «Уралмаше» начался пожар 

В Екатеринбурге загорелся машиностроительный завод «Уралмаш». По данным МЧС, площадь пожара составляет около четырех с половиной тысяч квадратных метров.

Канал 112 также отмечает, что внутри горящего здания находятся легковоспламеняющиеся лакокрасочные материалы. Об этом же пишет Shot. По данным канала, загорелся заводской цех №57, в котором находилось около 500 литров лака. В то же время издание E1.ру, ссылаясь на собственный источник, утверждает, что загорелся цех по производству трансформаторов, внутри которого находятся семь тысяч литров масла.

Телграм-канала «Свет Екатеринбурга» сообщает, что в одном из цехов обрушилась крыша.

В свою очередь, в пресс-службе «Уралмаша» опровергли информацию о пожаре. «Горит объект, который не принадлежит Уралмашзаводу и находится далеко от производственных объектов УЗТМ», — заявил представитель завода «Коммерсанту». Однако позже в комментарии РИА «Новости» пресс-служба признала, что горит цех на территории завода.

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. О пострадавших не сообщалось.

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