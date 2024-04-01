Однокурсницу Путина одобрили на пост главы Верховного суда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно рекомендовала Ирину Подносову на должность председателя Верховного суда России, передает РАПСИ.

Как отметило агентство, ссылаясь на собственного корреспондента, присутствовавшего на заседании, обсуждение кандидатуры Подносовой заняло десять минут. Она стала единственным кандидатом на эту должность.

Сама Подносова, выступая на заседании, рассказала о своих главных достижениях. «За три с половиной года при моем участии были разработаны два очень важных законопроекта. Первый — “О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс”. Второй закон — “О внесении изменений в закон о несостоятельности (банкротстве)”, который пока не принят Госдумой», – сообщила она.

Согласно установленной законом процедуре, рекомендация ВККС будет передана в президентскую комиссию по предварительному рассмотрению кандидатур на должности судей. После одобрения этой комиссии президент внесет представление о назначении Подносовой на рассмотрение Совета Федерации.

Как отмечает «Новая газета Европа», Ирина Подносова — бывшая однокурсница Владимира Путина по юридическому факультету Ленинградского государственного университета (сейчас — СПбГУ). Они оба закончили его в 1975 году.

С 1990 года Подносова была судьей Лужского городского суда Ленобласти, затем стала его председателем. Позже ее назначили заместителем председателя Ленинградского областного суда, а затем она возглавила его. В июле 2020 года Подносова заняла должность зампредседателя Верховного суда.

24 февраля умер прежний председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Он занимал эту должность с 1991 года.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.