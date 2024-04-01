В Нью-Йорке могут отменить уголовную ответственность за супружескую измену

В Нью-Йорке на этой неделе могут отменить закон, согласно которому супружеская измена до сих пор считается уголовным преступлением. Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, в прошлом месяце подавляющее большинство членов нижней палаты нью-йоркского парламента проголосовало за отмену этого документа. В ближайшие дни голосование на эту тему может состояться в верхней палате штата.

Согласно закону, который до сих пор действует в Нью-Йорке, человека можно обвинить в измене, если он «вступает в половую связь с другим человеком в то время, как у него есть живой супруг». За это грозит лишение свободы до 90 дней или штраф до 500 долларов.

«Любой уголовный закон, карающий интимное поведение между взрослыми людьми, когда оно происходит по обоюдному согласию, не заслуживает того, чтобы быть принятым», — заявил автор законопроекта об отмене этой нормы, депутат от демократической партии Чарльз Лавин.

«Чаще всего к ответственности за измены привлекают женщин — не только в Нью-Йорке, но и на всей территории США и даже во всем мире. Я думаю, что пришло время законодательным собраниям наших штатов по всей территории Америки встать на защиту прав человека. А права женщин — это права человека», — добавил он.

Как отмечает NYT, супружеская измена по-прежнему считается незаконной еще в нескольких штатах: Оклахоме, Мичигане и Висконсине. Остальные либо давно отменили действие подобных законодательных актов, либо никогда их не принимали.

Действующий в Нью-Йорке закон был принят в 1907 году. В 1960-х были предприняты первые попытки отменить его. NYT называет документ не только устаревшим, но и непопулярным, однако время от времени он до сих пор применяется: с 1972 года по нему осудили как минимум 13 жителей Нью-Йорка.

Последний случай произошел в 2010 году: 43-летнюю замужнюю женщину Сюзанну Корону арестовали за секс с мужчиной, который не был ее мужем, в общественном парке. Обоим любовникам предъявили обвинение в непристойном поведении на публике, однако женщину также привлекли к ответственности за измену. По словам ее адвоката, после этого на Корону обрушился шквал критики, так как ее фотография была опубликована в СМИ по всему миру.

Нью-Йорк не впервые медлит с отменой законов, регулирующих темы брака и секса, пишет NYT. В 2010 году он стал последним американским штатом, который принял закон, позволяющий разводиться без необходимости предоставлять доказательства вины (измены, применения насилия или тюремного заключения) кого-либо из супругов. Это произошло почти через 40 лет после того, как такой закон отменили в первом штате — Калифорнии.

Кроме того, законодатели Нью-Йорка только в 2021 году официально запретили детские браки и повысили возраст согласия на вступление в брак до 18 лет, добавляет NYT.

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