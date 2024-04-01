ФНС раскрыла данные о количестве владеющих зарубежными счетами россиян

Федеральной налоговой службе России известно о 539 тысячах россиян, имеющих зарубежные банковские счета. Таковы данные ведомства на 31 декабря 2023 года. Об этом пишет РБК, ссылаясь на презентацию «Итоги деятельности ФНС России» за 2023 год.

Как пояснили в ФНС, служба получает данные о владельцах зарубежных счетов в рамках ежегодного автоматического обмена информацией с иностранными государствами, который, как отметили в ведомстве, в последние два года стал затруднен.

В результате этого обмена данными в 2023 году в налоговую поступала информация о зарубежных счетах физических лиц (именно на них приходится 99% открытых счетов) за 2022 год. Согласно полученной информации, 539 тысячам россиян принадлежат 1,825 миллиона зарубежных счетов.

Как уточнили в ведомстве, число принадлежащих россиянам банковских счетов за рубежом за год выросло более чем в два с половиной раза.

Как пишет РБК, в последний раз ФНС раскрывала данные о принадлежащих россиянам зарубежных счетах в начале 2021 года. Тогда ведомству было известно о 700 тысячах таких счетов на общую сумму более 13 триллионов рублей.

Как отмечает РБК, действующее законодательство обязывает россиян декларировать доходы по иностранным счетам и платить с них налоги. Выявлять граждан, которые этого не делают, налоговикам помогает информационно-аналитическая подсистема ФНС «Финсчета», заработавшая с конца 2020 года.

Как заявили в ведомстве, уровень автоматической идентификации лиц с помощью данной системы достиг 92,9%, а судебная практика закрепляет правомерность использования поступившей в ее рамках информации в процессе налогового контроля в 100% случаев.

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