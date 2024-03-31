Мэр Парижа выступила против участия российских и беларусских спортсменов в Олимпиаде

Мэр Парижа Анн Идальго во время своего визита в Киев заявила, что она не поддерживает участие спортсменов из России и Беларуси в Олимпиаде, которая пройдет в этом году во французской столице. Об этом пишет Le Monde.

«Я хочу сказать российским и белорусским спортсменам, что им не будут рады в Париже», — заявила Идальго после посещения тренировочного центра, где украинские спортсмены готовятся к Олимпиаде.

Российским и беларусским спортсменам разрешили выступать на Олимпиаде в нейтральном статусе, при этом их отстранили от участия в церемонии открытия Игр. Во время соревнований завоеванные ими медали не будут учитываться в национальном зачете. На церемониях награждения будет подниматься нейтральный флаг.

23 февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне отказал Олимпийскому комитету России в восстановлении членства в Международном Олимпийском комитете. Членство России в комитете приостановили в октябре 2023 года. Это произошло после аннексии Россией украинских регионов.

В свою очередь, в Олимпийском комитете России заявили, что спортсмены, готовые выступить на Олимпийских Играх под нейтральным флагом, могут нарушить российское законодательство. «Согласие даже с текущими требованиями “соответствия” может привести к нарушению российского законодательства. Профильные комиссии и аппарат ОКР, тщательно анализируя текущие условия, принимают исчерпывающие меры для надлежащего информирования Общероссийских спортивных федераций о возможных правовых и иных негативных последствиях такого согласия», — сообщили там. Под какую статью может попадать участие в Олимпиаде под нейтральным флагом, в комитете не уточнили.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Проведение Паралимпийских игр запланировано на период с 28 августа по 8 сентября.

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