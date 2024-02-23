Спортсмены, согласившиеся участвовать в Олимпиаде, могут нарушить российские законы — Олимпийский комитет России

Спортсмены из России, которые готовы выступить на Олимпийских Играх под нейтральным флагом, могут нарушить российское законодательство. Об этом сообщается в телеграм-канале Олимпийского комитета России.

«Согласие даже с текущими требованиями “соответствия” может привести к нарушению российского законодательства. Профильные комиссии и аппарат ОКР, тщательно анализируя текущие условия, принимают исчерпывающие меры для надлежащего информирования Общероссийских спортивных федераций о возможных правовых и иных негативных последствиях такого согласия», — говорится в посте. Какие законы спортсмены могут нарушить, участвуя в Олимпийских Играх, не уточняется.

Сегодня Спортивный арбитражный суд в Лозанне отказался восстанавливать членство Олимпийского комитета России в Международном Олимпийском комитете. Членство России в нем приостановили в 2022 году, это произошло после аннексии украинских регионов. Российские спортсмены могут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе.

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