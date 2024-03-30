Попытавшегося уехать на войну мужчину задержали за изнасилование и убийство девочки

Жителя Псковской области задержали по подозрению в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки. Об этом сообщили в местном управлении СК.

По данным источников «Псковской губернии», 24-летний мужчина после совершения убийства попытался уехать на войну в Украину. Собеседники издания рассказали, что мужчина поехал в Великие Луки, откуда его направили на сборы в Курскую область. Там его задержали после сдачи анализов.

Мужчине предъявили обвинение в убийстве малолетней ( пункты «в», «к» части 2 статьи 105 УК) и в изнасиловании (пункт «б» части 4 статьи 131 УК). Его отправили под стражу.

По версии следствия, обвиняемый 1 января, будучи в состоянии алкогольного опьянения, встретил в деревне Полоное Порховского района ранее знакомую ему 11-летнюю девочку. Он пошел с ней к заброшенному зданию, там мужчина ее изнасиловал и задушил, после чего попытался скрыть следы преступления. На следующий день обвиняемый уехал из деревни.

В октябре прошлого года в Липецке вернувшийся с войны в Украине наемник убил свою падчерицу. По версии следствия, мужчина поссорился с женой, избил ее, а затем напал на ее четырехлетнюю дочь. СМИ писали, что у него и раньше возникали конфликты с женой, которую он упрекал в том, что она любит свою дочь от первого брака больше, чем их общих детей.

В августе в Волгоградской области задержали экс-наемника Алексея Хлебникова по подозрению в изнасиловании 13-летней племянницы. По информации СМИ, его задержали в хуторе Рожновском, где он прятался у родственников. По версии следствия, Хлебников изнасиловал девочку в лесу недалеко от хутора, угрожая ей ножом. На суде он был против своего заключения под стражу.

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