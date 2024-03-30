ЕС запретил турецкой авиакомпании полеты над своей территорией

Евросоюз запретил полеты над своей территорией турецкой авиакомпании Southwind Airlines из-за подозрений в ее связях с Россией. Об этом сообщило турецкое издание Turizm Gunce.

Southwind Airlines базируется в Анталье. Однако финское авиационное управление пришло к выводу, что основная доля собственности в ней принадлежит России, она же осуществляет фактический контроль над компанией. В связи с этим Southwind Airlines запретили выполнять рейсы между Анталией и Хельсинки.

Компания планировала также выполнять рейсы в ряд немецких городов: Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Мюнхен и Штутгарт. Кроме того, в программу полетов включили греческий Ираклион.

В итоге Брюссель 28 марта объявил о запрете полетов для самолетов авиакомпании над воздушным пространством Евросоюза. Ограничения вступили в силу немедленно.

Из-за запрета накануне задержали рейс из египетского Шарм-эль-Шейха в Москву, который выполнялся под кодов авиакомпании Air Cairo. Ее могли признать аффилированной с Southwind Airlines. Туристы должны были вылететь накануне вечером, однако им удалось вылететь только сегодня утром. Задержка составила больше 11 часов.

Страны ЕС закрыли свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний 27 февраля 2022 года. Это произошло из-за начала войны в Украине.

В августе прошлого года Финляндия и Эстония разрешили трем самолетам авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Россия» и «Северный ветер» пролететь над их территориями. Самолеты выполняли рейсы в Калининград и из него. Над нейтральными водами они попали в грозу, из-за чего попросили у Финляндии и Эстонии разрешить пересечь воздушные границы.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.