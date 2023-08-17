Финляндия и Эстония разрешили трем российским самолетам авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Россия» и «Северный ветер» пролететь над их территориями из-за сложных погодных условий. Об этом сообщили в Росавиации.

Российские борты выполняли рейсы в Калининград и из него. Над нейтральными водами они попали в грозу и попросили разрешения пересечь воздушные границы Финляндии и Эстонии. В Росавиации сообщили, что аэронавигационные службы этих стран «обеспечили безопасное обслуживание российских воздушных судов».

«Росавиация благодарит компетентные органы Финляндии и Эстонии за оказанное содействие. Со своей стороны Росавиация подтверждает, что […] российская сторона готова обеспечивать безопасное воздушное движение самолетов иностранных государств в воздушном пространстве Российской Федерации в случае необходимости», — говорится в сообщении ведомства.

Страны ЕС закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов 27 февраля 2022 года из-за войны в Украине.

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