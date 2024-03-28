Пользователи Telegram смогут ограничивать круг присылающих им сообщения

Пользователи Telegram в России, Украине и Беларуси получат возможность ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Об этом объявил создатель платформы Павел Дуров. Сейчас такая опция доступна только владельцам подписки Telegram Premium.

По словам Дурова, нововведение будет доступно с начала следующей недели. Он объяснил этот шаг борьбой со спамом и распространением призывов к насилию.

«Четыре дня назад русскоязычные пользователи Telegram стали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам. В течение часа после получения подобных жалоб мы применили ряд технических и организационных мер для того, чтобы предотвращать эту активность. В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были пресечены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов», — написал Дуров.

Он добавил, что для еще более эффективной фильтрации спама команда платформы внедряет решения на основе искусственного интеллекта. «Telegram — не место для спам-рассылок и призывов к насилию», — добавил Дуров.

Ранее Роскомнадзор заявил, что не видит необходимости ограничения работы Telegram в России, так как с 2021 года он удалил более 256 тысяч запрещенных материалов.

В разговоре с телеграм-каналом Shot пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что российские власти не планируют блокировать мессенджер. В то же время он призвал Дурова «внимательнее следить» за мессенджером, так как он «все больше становится инструментом в руках террористов — используется в террористических целях».

Читать еще При смертной казни убивают и невиновных История человека, которого расстреляли вместо Чикатило

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.