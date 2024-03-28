После теракта в «Крокусе» россияне сдали 100 тысяч билетов на массовые мероприятия

За неполную неделю, прошедшую с момента теракта в московском «Крокус Сити Холле», россияне сдали около 100 тысяч билетов на массовые мероприятия. Об этом пишет РБК, ссылаясь на организатора Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергея Бабича.

По его словам, на данный момент на руках у россиян остаются приобретенные ранее 6-7 миллионов билетов на различные мероприятия. Общая стоимость этих билетов составляет 13–15 миллиардов рублей.

В свою очередь, в «МТС Энтертейнмент» (управляет билетными агрегаторами Ticketland, MTC Live и Ticketscloud) объем возвратов оценивают в 60 тысяч билетов.

Как рассказал Бабич, после теракта в «Крокусе» в России отменили около полутора-двух тысяч мероприятий, которые должны были состояться в ближайший год. По словам Бабича, это около 3% от всех событий, на которые сейчас продаются билеты. Большая часть организаторов пытаются не отменять концерты, а перенести их более поздние даты, отметил Бабич.

В свою очередь, глава агентства InterMedia Евгений Сафронов сообщил, что после теракта в «Крокусе» продажи билетов на концерты упали на 60–70%. В то же время, по его словам, спрос на массовые развлечения уже начал восстанавливаться.

В «МТС Энтертейнмент» рассказали, что возвращают деньги за билеты на отмененные мероприятия, которые были запланированы на 23 и 24 марта, в автоматическом режиме.

«Мы все еще находимся в процессе обработки заявок на возвраты, но предварительно можем оценить, что суммы возвратов не превышают 5–7% от месячного объема продаж», — уточнили в компании.

Там добавили, что в случае, если мероприятие не отменили, а перенесли, владелец билета получит уведомление с новой датой.

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