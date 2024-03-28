Студенты-медики пожаловались на введение платы за пропуски занятий

Студентам педиатрического университета СПбГПМУ разослали сообщения о том, что с 1 апреля они должны будут платить деньги за пропуски занятий. Об этом учащиеся сообщили «Фонтанке», «Ротонде» и главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной.

Положение о введении платы за пропуски занятий было принято на Ученом совете СПбГПМУ 25 марта, утверждает «Фонтанка». Екатерина Мизулина опубликовала несколько скриншотов с сообщениями, которые якобы распространяются среди старост университета.

«Уважаемые старосты! Вводятся платные отработки за пропуски практических занятий без уважительной причины. Стоимость еще уточняется. Как только будет подтверждена, сообщим. Деканат будет выдавать допуски к отработкам с красной и синей полосами. Уважительная причина — синяя — при наличии справки из любого мед учреждения, или особые обстоятельства. Красная — уважительная причина. Занятие будет отрабатываться в полном объеме. По расписанию на кафедре», — говорится в одном из таких сообщений.

На другом скриншоте, опубликованном Мизулиной, говорится, что плата за пропуски будет составлять от 2000 до 3500 тысяч рублей. Эту же информацию несколько студентов озвучили в разговорах с «Ротондой» и «Фонтанкой».

«Мы считаем, что это похоже на коррупцию, которую пытаются как-то прикрыть, чтобы не показывать, что с нас в открытую собирают деньги. Обучение стоит дорого, многие студенты вынуждены работать. В среднем за смену студенты-медики получают 3000 рублей, а сейчас они будут платить эти деньги за отработку», — сказала одна из студенток изданию «Ротонда».

В пресс-службе Педиатрического университета «Фонтанке» сообщили, что эта мера направлена «на устранение текущей задолженности студентов, связанной с пропусками по неуважительной причине».

«Планируется ввести плату за оказание образовательных услуг, не входящих в учебный план. Проще говоря, если преподаватели вынуждены проводить дополнительные занятия для студентов, которые прогуливали лекции, то студентам придется компенсировать эти учебные часы. Увы, у нас есть незначительная группа студентов, систематически пропускающих занятия. Мы нацелены на то, чтобы те, кто обучается, смогли пройти этот путь. Но невозможно получить медицинскую специальность, если у тебя есть пробелы в образовании. Наша задача — помочь студентам получить необходимые знания и выйти на сессию. Иначе они просто не сдадут зачеты и экзамены и будут отчислены», — цитирует издание представителя вуза.

«Ротонде» в пресс-службе учреждения сказали, что положение еще не утверждено и проходит стадию согласования. Одна из студенток сообщила изданию, что преподаватели вуза якобы ничего не знают о доплатах и возможном изменении расписания на случай введения дополнительных пар по вечерам для тех, кто пропустил основные занятия.

В то же время один из преподавателей рассказал «Фонтанке», что такая мера обсуждается в университете давно. По его словам, многих его коллег «достало» то, что дополнительные отработки не вписаны в учебные часы педагогов и не оплачиваются дополнительно.

«С другой стороны, я понимаю, что на стипендию прожить невозможно, студенты вынуждены работать в ущерб учебе. За рубежом так не делают: студент медвуза обязан учиться много и качественно. И для этого он берет кредит. И я уже не знаю, что лучше», — сказал собеседник издания.

«Фонтанка» пишет, что в основном студенты пропускают занятия из-за работы: после третьего курса учащимся медицинских вузов разрешено работать на должностях среднего медперсонала. Издание отмечает, что работа медсестрой на полную ставку предполагает 7-8 суточных дежурств в месяц, из которых на выходные в лучшем случае выпадает четыре из них. Получается, что еще четыре дня в месяц занятия приходится пропускать. В клинике при университете медсестрами работают в основном студенты и поставить все их дежурства на выходные невозможно, добавляет «Фонтанка».

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