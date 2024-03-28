В Грузию не впустили сооснователя проекта помощи украинским беженцам

В четверг, 28 марта 2024 года, грузинские пограничники не впустили в страну сооснователя проекта помощи украинским беженцам Emigration for action Игоря Мыглана. Об этом «Холоду» рассказал другой составитель проекта Евгений Лямин.

Игорь Мыглан переехал в Грузию в 2022 году сразу после начала войны России с Украиной. В апреле 2022 года он вместе с другими активистами организовал проект Emigration for action, направленный на помощь украинским беженцам, оказавшимся в Грузии. Проект предоставлял гражданам Украины медикаменты.

Осенью 2023 года Мыглан поступил на учебу в Германию и переехал туда. 28 марта 2024 года он прилетел в Тбилиси, чтобы пробыть там несколько дней, однако по неизвестной причине грузинские пограничники остановили его на паспортном контроле.

Евгений Лямин рассказал «Холоду», что Мыглан прилетел из Германии (с пересадкой в Стамбуле) в Тбилиси около двух часов ночи 28 марта. На паспортном контроле его остановили на паспортном контроле без объяснения причин. Примерно через семь часов, в девять утра ему устно отказали во въезде в Грузию, но никакого документального подтверждения о причинах такого решения не предоставили.

С девяти утра Игорь Мыглан не на связи с соратниками (на момент публикации уже 15 часов). Как сообщил Лямин, Мыглана должны отправить обратным рейсом в Стамбул утром 29 марта.

Пограничные службы Грузии без объяснения причин регулярно не впускают в страну российских независимых журналистов, активистов и правозащитников. Месяц назад в Грузию не впустили активиста Максима Иванцова, координатора проекта неформального образования Frame.

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