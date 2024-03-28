Дубай стал слишком дорогим для богатых россиян

Два года назад Дубай стал одним из самых популярных направлений для россиян, эмигрировавших после начала войны в Украине. Сейчас его привлекательность для российских эмигрантов снижается, пишет Bloomberg. Причины — в растущей стоимости жизни и усиленном внимании местных банков, опасающихся вторичных санкций со стороны США.

Падение спроса со стороны российских клиентов заметили местные банкиры и специалисты по инвестициям, отмечает агентство. Они не прогнозируют масштабный отток россиян из ОАЭ, но говорят, что граждане РФ вряд ли привезут в страну больше денег, чем в 2022 году.

На фоне большого притока эмигрантов два года назад в Дубае сильно выросли цены на аренду недвижимости и ежедневные расходы. Поэтому россияне начали рассматривать возможность переезда в другие страны или даже возвращение на родину, отмечает Bloomberg. Помимо растущих цен их пугает экстремально жаркое лето.

«Некоторые из моих российских клиентов либо сократили свои активы в сфере недвижимости в Дубае, которые они купили два года назад, либо сохранили здесь небольшую базу, но вернулись в Москву или уехали в другие доступные и очень привлекательные юрисдикции, такие как Маврикий», — сказал агентству глава направления по Ближнему Востоку иммиграционной компании для инвесторов Henley & Partners Филипп Амаранте.

Сразу после начала полномасштабной войны в Украине риелторы Дубая говорили о большом притоке богатых россиян, скупающих недвижимость в самых шикарных районах эмирата. По данным дубайского брокера Betterhomes, в 2022 году держатели российских паспортов заняли первое место в рейтинге покупателей. В 2023 они опустились на третье место, уступив гражданам Индии и Великобритании, пишет агентство.

Рост цен в Дубае повлиял в том числе на российский бизнес, отмечает Bloomberg. Например, с трудностями столкнулась зарегистрированная в Швейцарии компания по производству удобрений «Еврохим», основанная попавшим под санкции российским миллиардером Андреем Мельниченко, имеющим паспорт ОАЭ. В прошлом году фирма провела шикарный прием для местных СМИ в Arts Club Dubai, но с тех пор, по словам источников агентства, сократила местный персонал. Кроме того, за последние месяцы «Еврохим» перенес многие свои подразделения, в том числе PR, обратно в Москву. Это связано с рекордно высокой арендной платой и большими тратами на школы для детей сотрудников компании, говорят источники агентства.

Еще одна проблема, с которой могут сталкиваться россияне в Дубае — это банки. В отличие от США и Евросоюза, Объединенные Арабские Эмираты не вводили санкции в отношении России. Тем не менее, российские компании, открывающие счета в ОАЭ, теперь с большой вероятностью столкнутся с пристальным вниманием банков, пишет агентство. Несколько источников на условиях анонимности сообщили Bloomberg, что в последнее время местные кредитные организации подвергаются усиленному давлению со стороны США, которые борются с возможным уклонением от санкций. При этом у «Еврохима» нет проблем с банковскими счетами в ОАЭ.

Эксперты Bloomberg говорят, что отток россиян из Дубая незначительно повлияет на экономику Эмиратов, так как интерес к ОАЭ по-прежнему сохраняется со стороны богатых людей из других стран.

Читать еще При смертной казни убивают и невиновных История человека, которого расстреляли вместо Чикатило

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.