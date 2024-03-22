Партнеры России «охладели» к России

В 2023 году отношение к России охладело в Армении, Казахстане и Азербайджане. Соответствующий отчет Национальный исследовательский институт развития коммуникаций (НИИРК) представил на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике, пишет «Коммерсант». При этом режимы в этих странах до сих пор оцениваются как «дружественные», отметили эксперты.

По данным НИИРК, хуже к России стали относиться в Грузии, тренд продолжился в Украине, Латвии, Эстонии и Молдове — они входят в категорию «недружественных» стран.

Доклад на заседании представила заместительница директора по научной работе НИИРК Валентина Комлева. По ее словам, «дружественность» стран оценивалась по 74 показателям, которые объединены в 12 групп с различным влиянием: образовательные, медийные, научные, культурные, экономические, внешнеполитические, некоммерческие, межрегиональные, молодежные и религиозные коммуникации, отношение к русским и свобода передвижения между странами. Максимальная и минимальная возможные оценки — плюс и минус сто баллов соответственно.

В Азербайджане «дружественность» режима сократилась с 57 до 50,1 балла. По мнению экспертов, снижение произошло из-за войны в Арцахе и стратегического партнерства Азербайджана с Турцией. В Казахстане, оценка «дружественности» которого снизилась с 58,4 до 50 баллов, ситуация изменилась якобы из-за «сотрудничества с недружественными России странами и новой трактовки исторических событий». На изменение отношения к русским в Армении (с 58,3 до 46 баллов), считают в НИИРК, повлияло поведение «элиты, обвиняющей Россию в собственных неудачах».

Хуже всего, по мнению экспертов, дела обстоят в странах Балтии и Украине: Эстония набрала минус 57,7 балла, Литва — минус 59,9 балла, Латвия — минус 63,9, а Украина — минус 89,6 балла. В этих странах, убеждены эксперты, «процветают русофобия и враждебность к России».

По результатам исследования Молдову исключили из числа стран с «относительно дружественным» режимом: в 2022 она набрала 8,3 балла, а в 2023 — минус 16,1. В докладе говорится, что «враждебность по отношению к России фактически провоцируется извне», в частности Румынией.

Хотя в 2022 году эксперты зафиксировали «потепление» в отношениях с Грузией, в 2023 году оценка «дружественности» снизилась с 24,2 до 12 баллов. При этом экономические отношения между странами стали активнее — например, были разрешены прямые авиарейсы. В НИИРК считают, что это свидетельствует о разладе внутри грузинской элиты.

«К власти приходят люди, у которых не было опыта жизни в СССР, которые не участвовали в формировании постсоветских договоренностей и которые очень смело, без оценки последствий, переосмысливают роль России», — заявила Валентина Комлева.

В топ самых «дружественных» стран авторы доклада включили частично признанные Южную Осетию (93,5 балла) и Абхазию (81,4 балла), а также Беларусь (87,6 балла). К категории «союзников» в НИИРК отнесли Кыргызстан (60,3 балла), Таджикистан (58,7) и Узбекистан (55,2 балла).

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