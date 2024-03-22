Более 100 человек могут быть заблокированы в «Крокус Сити Холл»

Более 100 человек могут быть заблокированы огнем в московском концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

ТАСС сообщает, что к месту прибыли бойцы Росгвардии. По данным агентства, из здания эвакуировали порядка 100 человек. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

В сети появились кадры, как сообщается, из «Крокус Сити Холл», на которых видно, как несколько человек с автоматами очередью расстреливают группу людей, зажатую в угол. Телеграм-канал Mash сообщает о как минимум 15 погибших в результате стрельбы. Baza пишет о 12 убитых. Телеграм-каналы 112 сообщает о 40 погибших.

Стрельба началась в «Крокус Сити Холл» незадолго до начала концерта группы «Пикник». В соцсетях появились кадры, на которых люди разбегаются или прячутся под сиденьями под звуки автоматной очереди.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал произошедшее «ужасной трагедией» и выразил соболезнования близким погибших.

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