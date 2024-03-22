Российский суд впервые постановил отобрать активы у двух тысяч россиян

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры об изъятии акций Соликамского магниевого завода у частных инвесторов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на карточку дела на сайте суда. Информацию изданию подтвердил представитель акционеров, управляющий партнер Law & Capital Виктор Обыденнов. По его словам, это первое такое решение в России.

Разбирательство длится с августа 2022 года, когда иск об изъятии ценных бумаг примерно у двух тысяч акционеров в пользу государства подал прокурор Пермского края. Поводом стало то, что в мае того же года пермский арбитраж признал незаконной приватизацию завода, которая произошла в 1992 году. Тогда изъятие активов коснулось только четырех основных акционеров предприятия, в пользу государства у них изъяли 89,4% ценных бумаг.

Еще 10,6% акций завода находились во владении миноритариев, которые купили бумаги на Московской бирже. В ноябре 2022 года торги акциями предприятия на этой площадке прекратились, но бумаги оставались у инвесторов.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в разговоре с РБК выразила обеспокоенность решением Пермского арбитражного суда.

«Что касается прецедентов изъятия акций миноритарных акционеров, которые приобрели их на организованных торгах, нас, конечно, беспокоит эта ситуация. Потому что это очень важный фактор, который влияет на доверие розничных инвесторов на фондовом рынке. Если мы хотим привлечь ресурсы для развития и в том числе использовать возможности рынка капитала, конечно, сохранение этого доверия суперважно. Нас эта ситуация беспокоит, будем смотреть, что мы еще можем здесь сделать, прежде всего с точки зрения законодательной, что сможем предложить», — сказала она.

Мосбиржа участвовала в судебном процессе в качестве третьего лица и критиковала возможное изъятие ценных бумаг у частных акционеров, пишет РБК. Площадка считала, что такая мера противоречит законодательству об организованных торгах. Мосбиржа и сторона защиты указывали на статью 149.3 гражданского кодекса о «Защите нарушенных прав правообладателей». В ней говорится, что приобретенные на организованных торгах ценные бумаги «не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя».

Представитель частных инвесторов Виктор Обыденнов сообщил изданию, что те собираются оспорить решение пермского арбитража. Его вердикт «создает крайне негативный для рынка прецедент», сказал адвокат.

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