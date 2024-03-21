Мужчина отсудил у ученых упавший на его участок метеорит

Житель Швеции Йохан Бензельшерн фон Энгестрем выиграл суд и сможет оставить у себя 14-килограммовый метеорит, который упал на его участок в 2020 году. Геологи хотели передать его в местный музей. О подробностях судебного разбирательства пишет The Guardian.

Метеорит упал на частную территорию 7 ноября 2020 года в провинции Уппланд к северу от Стокгольма. В декабре того же года два геолога Андреас Форсберг и Андерс Зеттерквист нашли метеорит и передали его Шведскому музею естественной истории в Стокгольме.

После этого хозяин дома, на территорию которого упал камень, подал на них в суд, желая вернуть метеорит. Однако в декабре 2022 года суд встал на сторону геологов: судья признал камень движимым имуществом, не имеющим владельца.

Фон Энгестрем оспорил это решение. 21 марта апелляционный суд вынес решение в его пользу на том основании, что и метеорит, и земля, на которую он упал, содержат железо. По мнению судьи, это делает метеорит такой же частью земельного участка, как и любой другой камень, «даже если интуитивно может показаться, что это нечто чужеродное».

В Швеции есть закон, который называется «allemansraetten»: согласно ему, любой человек может свободно передвигаться по стране, в том числе по частной территории (за исключением частных садов, земли рядом с жилыми зданиями и обработанных полей). Взамен он обязан уважать природу и животных, а также землевладельцев и других встречных. Однако этот закон «никому не дает права забирать метеориты с чужой земли», постановил суд.

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