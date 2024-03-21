Российский флот мог случайно атаковать траулер «Капитан Лобанов»

Российский военно-морской флот случайно атаковал рыболовный траулер «Капитан Лобанов» 19 марта, утверждает родственник одного из членов экипажа атакованного судна в разговоре с «Дождем».

По словам собеседника издания, снаряд упал на рубку капитана незадолго до того, как члены экипажа собирались лечь спать. Попавшая в траулер ракета была выпущена во время учений Балтийского флота, утверждает он.

19 марта ТАСС сообщил, что на борту рыболовного траулера «Капитан Лобанов» в Калининградской области произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Еще двое членов экипажа были госпитализированы в состоянии средней тяжести, отмечало агентство со ссылкой на главу пресс-службы региона Дмитрия Лыскова. Лысков назвал произошедшее на борту судна «нештатной ситуацией» и сказал, что она находится на контроле местного губернатора Антона Алиханова.

Телеграм-канал Shot писал, что перед пожаром на траулере произошел взрыв, в результате чего погибли три члена экипажа. Baza утверждала, что в результате взрыва и пожара «Капитан Лобанов» затонул в Балтийском море. В разговоре с РБК эту информацию опроверг Лысков, заявив, что судно отбуксировали в порт.

Родственник одного из членов экипажа траулера также сообщил «Дождю» о трех погибших.

«Когда забирали выживших, все прекрасно знали, что погибли три человека. И все прекрасно знали, что ударила ракета. Но они решили написать, что произошло “возгорание”. Интересно, какое это возгорание, если капитанской рубки полностью нет, ее просто снесло», — сказал он.

Источник издания добавил, что выживших при попадании ракеты отправили в госпиталь в городе Пионерск, один из них находится в тяжелом состоянии. Собеседник «Дождя» рассказал, что в больнице пострадавших допросили сотрудники ФСБ, которые просили членов экипажа «не распространяться» о произошедшем.

Источник «Дождя» также рассказал, что еще одна ракета упала в рыболовные сети рядом с промышленным судном компании МРТК, которое находилось недалеко от «Капитана Лобанова».

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