Российские пропагандисты пугают эмигрантов высылкой из Сербии в Россию

Пропагандистский телеканал Russia Today сообщил о возможной высылке живущих в Сербии эмигрантов в Россию. Собеседники «Агентства» назвали этот материал информационной атакой, цель которой — запугать уехавших россиян.

В публикации RT от 20 марта говорится, что сербские власти планируют выслать из страны протестно настроенных российских релокантов. Издание ссылается на «источники, близкие к властям» страны. Намерение выслать россиян якобы связано с их участием в акциях против итогов декабрьских парламентских выборов в Сербии, написал RT.

Похожие заметки со ссылкой на Russia Today опубликовали «Газета.ру», Life и Русская служба The Moscow Times. В последнем материале говорится, что поводом для «высылки» может стать участие россиян не только в протестах против итогов выборов в Сербии, но и в акции «Полдень против Путина».

При этом новостей о задержаниях россиян на акциях в Сербии, в том числе на «Полудне против Путина», не было, сказала «Агентству» юрист Анастасия Буракова. Издание отмечает, что на данный момент информация есть только об административном давлении на россиян в Сербии — некоторым из них отказались продлевать вид на жительство.

Исследовательница российской пропаганды из Белграда на условиях анонимности сказала «Агентству», что из нескольких тысяч россиян, переехавших в Сербию, с проблемами столкнулись единицы. При этом значительная часть из них добилась справедливости после огласки в СМИ или разбирательства в суде.

Давление нельзя считает сугубо политическим и только на активистов, считает исследовательница. Она привела в пример отказ в выдаче постоянного вида на жительство бывшему сотруднику мэрии одного из российских городов, о чем стало известно на прошлой неделе. По словам собеседницы «Агентства», чиновник никогда не делал антироссийских заявлений.

Как отмечает «Агентство», на прошедших выборах за Путина в Белграде проголосовали 10,84% избирателей. Лидером оказался Владислав Даванков, набрав 67,42% голосов. Еще 19,06% избирателей испортили бюллетени.

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