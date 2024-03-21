Ученые назвали дату глобального сокращения человечества

Уровень рождаемости, снижающийся в странах со средним или высоким доходом последние 70 лет, к концу столетия в большинстве стран станет настолько низким, что население планеты начнет сокращаться. Большинство людей в будущем будет рождаться в странах с низким уровнем доходов. К таким выводам пришел журнал Lancet в своем исследовании.

Такая тенденция приведет к тому, что мир разделится на две зоны: в одной будет происходить значительное уменьшение уровня рождаемости (это будут страны с средними и высокими доходами среди населения), в другой (в бедных странах с низкими доходами среди населения и более неустойчивыми к экономической и политической нестабильности) — беби-бум. Более половины детей родятся в африканских странах к югу от Сахары.

По данным The Lancet, к 2050 году у 155 из 204 стран и территорий, или около 76% всего населения Земли, уровень рождаемости упадет настолько, что будет ниже уровня воспроизводства населения (ситуация, когда новое поколение полностью замещает предыдущее). К 2100 году уровень рождаемости упадет в 198 странах и территориях и коснется 97% населения. Исследование также указывает, что, даже если страны начнут поощрять рождаемость, это не изменит тенденцию.

Прогноз, который приводит The Lancet, основывается на исследовании Global Burden of Disease (Глобальное бремя болезней) за период с 1950 по 2021 годы. За это время уровень рождаемости упал в среднем с 4,8 детей на женщину до 2,2 детей.

В исследовании подчеркивается, что страны и территории с самым низким уровнем рождаемости (в Сербии, Южной Корее, Пуерто-Рико, Испании, Италии, Украине, Молдове, на Тайване, в Сингапуре) — в них он находится на уровне до 1,3 ребенка на семью — столкнутся с серьезными проблемами из-за истощения рабочей силы. Это значит, что старшим поколениям придется работать дольше, прежде чем их заменят молодые.

При этом наименее обеспеченным странам, в которых уровень рождаемости будет только расти, придется столкнуться с вопросом, как обеспечивать и поддерживать самое быстрорастущее молодое поколение на Земле в условиях политической и экономической нестабильности, невыносимой жары и отсутствия качественной медицины.

Ученые также подчеркнули, что, пока в одной части планеты с самыми высокими доходами и падающим уровнем рождаемости больше возможностей для женщин получать качественное образование и рабочие места, необходимо сконцентрироваться на том, чтобы самые необеспеченные страны могли получить доступ к современным средствам контрацепции и образованию.

Вдобавок ко всему ученые считают, что в условиях, когда население большинства стран уменьшается, необходимо сделать иммиграцию более доступной и открытой, чтобы поддерживать экономический рост в странах с низкой рождаемостью.

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