В России может появиться банк спермы бездетных участников войны в Украине

В Ханты-Мансийском автономном округе планируют создать банк спермы бездетных мужчин, отправляющихся на войну в Украине. Об этом сообщает Neft.media со ссылкой на уполномоченную по правам человека в регионе Наталью Стребкову.

Стребкова озвучила инициативу на заседании окружной думы. По ее словам, банк спермы дополнит банк ДНК военных.

«Мы сегодня инициируем вопрос формирования банка не только ДНК, но и спермы военнослужащих, призванных на службу и не имеющих детей. Считаю, что это очень важно для продолжения рода военнослужащему. Данную инициативу мы уже оформили, запускаем ее на федеральные площадки», — сказала она.

Идею поддержала глава «Сургутского центра охраны материнства и детства» и депутат думы ХМАО Лариса Белоцерковцева, пишет Ura.ru. По ее словам, программа сохранения спермы военнослужащих уже запущена, правда, пока что без госфинансирования.

«Сегодня наш центр вспомогательных репродуктивных технологий и Сургутский государственный университет не просто готовы к этой программе — мы уже в этой программе. Здесь проблема в финансировании. На сегодняшний день это делается за счет средств граждан», — сказала Белоцерковцева.

В декабре 2022 года президент «Союза адвокатов России» Игорь Трунов заявил, что мобилизованные получат бесплатную квоту на лечение бесплодия и хранение биоматериала в криобанке. По словам Трунова, он обратился с соответствующим предложением к премьеру Михаилу Мишустину, а затем получил ответ от Минздрава.

«Министерство здравоохранения России определило возможность финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета по бесплатной консервации и хранению половых клеток (сперматозоидов) для граждан, мобилизованных для участия в СВО, на 2022–2024 годы», — пересказывал Трунов содержание письма.

Он заявил, что бесплатная заморозка спермы для участников войны будет осуществляться в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Впрочем, с тех пор о развитии подобных госпрограмм ничего известно не было.

Зато оказывать такую услугу в частном порядке начали некоторые региональные клиники. Например, бесплатно заморозить сперму перед поездкой на фронт предлагал глава частного медцентра в Екатеринбурге.

Читать еще США поставили Китаю ультиматум по TikTok Соцсеть должна стать американской в течение полугода или ее заблокируют. Короткие видео угрожают национальной безопасности

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.