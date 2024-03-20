Франция дала убежище бежавшему от мобилизации россиянину

Национальный суд по вопросам убежища Франции (CNDA) согласился предоставить убежище россиянину, которому грозила мобилизация. Об этом «Коммерсанту» рассказала член Парижской коллегии адвокатов Юлия Ямова, представлявшая его интересы.

По ее словам, защита смогла убедить суд в том, что выпускника российского университета, находящегося в запасе после военной кафедры, могут мобилизовать.

«Французские чиновники долго не могли поверить, что человек, никогда не служивший в армии и не проходивший соответствующую подготовку, подлежит призыву и отправке на фронт,— сказала Ямова. — Как следует из мотивировочной части решения, суд также учел мнения экспертов, считающих, что призывная кампания в рамках "частичной мобилизации" проводилась с многочисленными нарушениями закона. Например, в формально невоенное время не было обеспечено право на альтернативную гражданскую службу».

Адвокат отметила, у ее подзащитного на руках были все оригиналы документов, подтверждающие, что его могут мобилизовать. Среди них была в том числе повестка.

В прошлом году CNDA постановил, что россияне, бежавшие от мобилизации, имеют право на получение убежища в стране. В своем решении суд опирался на директиву ЕС от 13 декабря 2011 года. Согласно ей, статус беженца могут дать тем, кому «грозит судебное преследование или санкции за отказ от прохождения военной службы в случае конфликта, в котором могут быть совершены военные преступления».

Однако суд подчеркнул, что для получения статуса беженца россиянам надо будет доказать то, что они подлежат призыву или мобилизации. Только факт нахождения в запасе основанием для получения убежища не является.

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