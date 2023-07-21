Национальный суд Франции по делам беженцев (CNDA) постановил, что граждане России, которые уклоняются от мобилизации, призыва или дезертировали из армии, могут рассчитывать на получение убежища в стране. Решение опубликовано на сайте суда.

В нем CNDA ссылается на директиву ЕС от 13 декабря 2011 года. Она предусматривает, что статус беженца может быть предоставлен лицу, которому «грозит судебное преследование или санкции за отказ от прохождения военной службы в случае конфликта, в котором могут быть совершены военные преступления».

При этом суд подчеркнул, что независимая международная комиссия по расследованию событий в Украине при Совете ООН по правам человека, сообщала о военных преступлениях и фактах нарушения прав человека, совершенных российскими военными в Украине.

Французский суд также изучил отчет Агентства Европейского Союза по вопросам убежища, опубликованный в декабре 2022 года, и установил, что «уклониться от военной службы в период частичной мобилизации путем прохождения альтернативной гражданской службы было невозможно».

«Частичная мобилизация все еще остается в силе по закону, даже после того, как министр обороны объявил, что цель мобилизации была достигнута в 2022 году», — говорится в решении CNDA.

Кроме того, суд установил, что те, кто уклоняется от мобилизации в России, подвергаются судебному преследованию и уголовному наказанию.

При этом, в своем решении суд подчеркнул, что желающим получить статус беженца во Франции необходимо будет доказать, что они подлежат призыву или мобилизации. В сообщении суда отмечается, что сам факт пребывания в запасе не будет считаться достаточным для этого основанием.

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