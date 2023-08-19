Красную или синюю? Новая загадка без правильного ответа

Твиттер известен спорами на острые темы. Например, недавно в соцсети обсуждали, должен ли в общественных местах быть доступ к бесплатным прокладкам, а неделей ранее — можно ли в России выжить на 35 тысяч рублей в месяц. На этой неделе пользователи спорили об альтруизме и эгоизме, решая этическую задачку, которую якобы придумал 12-летний ребенок. Рассказываем об опросе, который вырвался за пределы твиттера.

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15 августа пользователь твиттера Миша (@annoyinghippy) запустил на своей страничке голосование якобы от 12-летнего сына подруги:

Неизвестно, существует ли этот 12-летний ребенок; на самом деле днем ранее аналогичный опрос завирусился в англоязычном сегменте твиттера. Вероятно, Михаил просто адаптировал чужую публикацию. Тем не менее именно его пост запустил дискуссию об эмпатии, заботе о себе и неуместном альтруизме, которая продолжается в русскоязычном твиттере уже несколько дней.

В опросе, переголосовать в котором было невозможно, с отрывом около 5% победили сторонники синей кнопки.

Такой результат привел многих пользователей твиттера в недоумение.

СУКА ЗАЧЕМ ВЫ ПИШЕТЕ ПРО СИНЮЮ



ПОЧЕМУ ВЫ СЧИТАЕТЕ ЧТО ЛЮДИ ИДИОТЫ



ЛЮБОЙ КТО ВЫБЕРЕТ СИНЮЮ ПРОСТО ХОЧЕТ РИСКНУТЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ РАДИ Н И Х У Я — Litavrin (@litavrinm) August 16, 2023 Когда впервые увидел твит, был уверен, что все просто нажмут красную кнопку. 100% красных — это самый логичный способ выйти из ситуации без жертв, не рискуя собой.



Но оказалось, что много людей выбирает синюю, чтобы избежать риска использовать красную… и тем самым пополняет… https://t.co/bo3DHe3UH3 — Vadim Elistratov (@great_laziness) August 16, 2023

Люди, выбирающие красную кнопку, объясняли свое решение чистой логикой: если все проголосовавшие выберут именно ее, то все останутся живы и никто не рискует: «Вариант с синей кнопкой не гарантирует жизнь, а кидает тебя в лотерею. Красная дает тебе стопроцентную вероятность выжить». Но такой подход критиковали их оппоненты, аргументируя тем, что стопроцентного единства добиться невозможно чисто статистически: кто-то наверняка нажмет синюю кнопку хотя бы по ошибке, не прочитав условия. В таком случае, считают они, наименее рискованный вариант — выбрать синюю кнопку, ведь добиться результата чуть более 50% намного проще.

Тех, кто выбрал другой вариант, «краснокнопочники» называли глупыми, а их выбор — неуместным героизмом: «Если кто-то не хочет умирать, он жмет на красную кнопку. Когда ты жмешь на красную кнопку, ты спасаешь себя. Когда на синюю — рискуешь своей жизнью ради некоторого шанса спасти дебила, который не умеет читать или решил поиграть в благородство», — пишут «красные».

Вопрос не верен по сути. Есть синяя кнопка где лотерея и есть красная где шанс выжить 100%. И просто если все нажмут красную, то все выживут и без риска. Тут надо делать проценты на выживание и с одной и с другой стороны, тогда будет хоть какая-то моральная дилемма — Magic (@the3145) August 16, 2023 Если подумать дольше 10 секунд, то вариант с синей кнопкой не гарантирует тебе жизнь, а кидает тебя в лотерею. Красная даёт тебе 100% вероятность выжить. Очевидный ответ красная, все нажимают красную все выживают. https://t.co/n95I906byD — С У Э Ц К И Й (@suetskiy) August 16, 2023 А в чём смысл синей кнопки? Если кто-то не хочет умирать, он жмёт на красную кнопку. Когда ты жмёшь на красную кнопку, ты спасаешь себя. Когда на синюю - рискуешь своей жизнью ради некоторого шанса спасти дебила, который не умеет читать, или решил поиграть в благородство. https://t.co/ROcWQr3LUp — Русский базированный гигашлёпа с бородой (@AlexZap14) August 16, 2023

Сторонники синей кнопки считают выбор красной эгоизмом, а мир «краснокнопочников» — «не самым приятным местом». «Синяя кнопка — про альтруизм и помощь другим людям, а красная — про каждый сам за себя», «Эта судьбоносная трагедия (смерть миллиардов “синекнопочников”) сильно давила бы на меня до конца дней», — пишут «синие».

Я выбрал нажать на синюю, потому что подумал так: мир, в котором остались одни краснокопочники был бы не самым приятным местом для жизни и эта судьбоносная трагедия (смерть миллиардов синекнопочников) бы сильно давила на меня до конца дней. https://t.co/mWX9Q7lQ7i — 010100000111010101101110011010110010011101100100 (@artem_de_santa) August 16, 2023 Синюю



Это вопрос благоразумия окружающих людей и их доверия друг к другу. Достаточно просто всем нажимать на синюю кнопку, и всё будет заебок



А жить по логике красной кнопки... продвигая идею "выживи сам, потопи другого", нечего удивляться, что и другие следуют вашему примеру https://t.co/FYN5OzcE5R — руткое чуководство (@Fan_Of_The_Gods) August 16, 2023 Объясню на простом языке: синяя кнопка про альтруизм и помощь другим людям, а красная - про "каждый сам за себя". И результаты голосования вполне себе понятны, потому что отражают буквально природную склонность человека к сотрудничеству и помощи. Результаты ещё и обнадеживают https://t.co/nHCnADWQxk — Доктор Лебедев (@doctormongol) August 16, 2023

Чтобы доказать свою точку зрения, в ход пошли аналогии с захватом заложников, задымленным кинотеатром и другими ситуациями, в которых людям нужно совершать моральный выбор: спасать себя или помогать другим.

В итоге критике подверглась сама формулировка вопроса. Ее называли манипулятивной и даже пропагандистской. А еще обращали внимание, что все это выдуманная ситуация, в которой многие люди будут давать не реальные, а социально приемлемые ответы.

Интересно, а если переформулировать вопрос, но оставить смысл:



Есть две кнопки: Синяя и Красная



- Те, кто нажал на синюю, выживут, если их будет больше 50%



- Те, кто нажал на красную, выживут в любом случае



Какую кнопку ты выберешь?👇 https://t.co/PeiVJlTEOh — Moon (@VeryBrightMoon) August 17, 2023 пропаганда синей кнопки в условиях, когда выбор красной не несет негативных последствий ни для вас лично, ни для других участников — это пропаганда смерти



запоминайте этих людей, я бы не доверил им ни одного решения — Litavrin (@litavrinm) August 16, 2023

Через несколько дней автор опроса провел еще одно голосование, чтобы узнать, не изменилось ли решение участников после публикации результатов и развернувшейся дискуссии.



Начитавшись чужих аргументов и узнав результаты, 9% проголосовавших написали, что изменили бы свое решение. Причем о своем выборе пожалели 6,2% «синих» и всего 2,9% «красных». В новом опросе «синяя» сторона набрала 52,4%. Чуть меньше, чем в первый раз, но по условиям задачи все снова выжили.

Давайте вот такой ещё опрос.



- Какой был изначальный голос.

- И какое стало мнение после того как посмотрели результаты и комментарии. — миша (@annoyinghippy) August 17, 2023

Голосование по кнопкам многим напомнило о дилемме заключенного — классическом примере из теории игр, в котором двум заключенным из одной банды предлагают молчать или свидетельствовать друг против друга, не зная, как будет вести себя второй человек. Если показания друг против друга дадут оба заключенных, то они оба получат по два года заключения, а если только один из них, то давший показание заключенный освободится, а тот, против кого были даны показания, должен будет отбывать трехлетний срок. Наиболее правильная стратегия для заключенных — кооперироваться друг с другом и не свидетельствовать друг против друга, чтобы оба получили меньший срок (один год заключения), но из-за недоверия ситуация чаще заканчивается тем, что сидят оба (в такой формулировке эта задача изложена в книге Poundstone W. Prisoner's Dilemma. Anchor Books, 1993).