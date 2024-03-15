Наблюдатели сообщили о нарушениях в первый день голосования на президентских выборах 

К 8:00 утра по московскому времени избирательные участки для голосования на выборах президента открылись в большинстве регионов России. А из регионов на востоке страны пришли первые данные о явке.

Так, на Чукотке к 15:00 по местному времени (6:00 мск) проголосовало более половины зарегистрированных избирателей. Как передает РИА «Новости» со ссылкой на неназванного представителя регионального избиркома, явка составила 50,06%.

В свою очередь, в Москве с помощью дистанционного электронного голосования в выборах приняли участие уже 40 тысяч человек. Сообщение об этом со ссылкой на городской избирком агентство опубликовало уже 8:22 по московскому времени. При этом уже в 8:08 на сайте для электронного голосования появилось сообщение о том, что система перешла в режим работы «электронной очереди» в связи с «беспрецедентным количеством» желающих проголосовать. В связи с этим гражданам предлагалось воспользоваться городскими приложениями или повторить попытку проголосовать на сайте позже.

Также к началу девятого утра по московскому времени стали приходить первые сообщения о зафиксированных нарушениях. Так, телеграм-канал «Диссидент» написал о попытке вброса на одном из избирательных участков в Воронеже, которую удалось пресечь неназванному независимому наблюдателю.

Тот заметил стопку бюллетеней, лежащую в урне для голосования сразу после открытия избирательного участка. Он сфотографировал ее и потребовал от членов избирательной комиссии убрать эти бюллетени из урны. Те согласились.

На другом воронежском участке, по данным «Диссидента», голосование началось раньше положенного времени. Телеграм-канал опубликовал фото голосующих людей на фоне часов, которые показывают 7:51.

В свою очередь, Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» сообщило о неработающих камерах видеонаблюдения на избирательных участках Алтайского края.

В Екатеринбурге издание «Вечерние ведомости» пишет, что местных бюджетников не пускают на работу, пока они не проголосуют на выборах президента. Об этом сами избиратели рассказали сотрудникам издания, которые работают наблюдателями на выборах.

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