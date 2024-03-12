Российские военные научились глушить украинские дроны без вреда для своих

Российские военные научились глушить украинские беспилотники, не создавая при этом помех для своих дронов. Об этом сообщает The New York Times.

Издание отмечает, что российские средства электронного противодействия дронам стали одним из самых эффективных видов оружия. У российских военных больше такого оборудования, способного глушить украинские беспилотники, которые часто используют одни и те же радиочастоты для связи с оператором.

The New York Times пишет, что подходы воюющих сторон к использованию беспилотников и радиоэлектроники разнятся. В Украине эта сфера финансируется и поддерживается разрозненными группами, не относящимся к военным, в том числе IT-сектором. Каждый дрон по сути испытывается на поле боя и одинаковые модели беспилотников могут служить для разных боевых задач.

В России же использование дронов и радиоэлектроники контролируется военными. Это, с одной стороны, сужает перечень возможных тактик, но с другой — позволяет российским военным глушить украинские беспилотники без вреда для своих. Это происходит из-за координации глушителей дронов и траектории полета.

При этом украинские военные, с которыми поговорили журналисты, отмечают, что хотя российские средства подавления сигнала пусть и мощнее, но неравномерно распределены по линии фронта, протяженность которой более 960 километров. Кроме того, российская бронетехника зачастую становится легкой мишенью для ударов украинских беспилотников, так как систем противодействия дронам на ней обычно нет.

Украинская сторона также отмечает, что преимущество, касающееся использования дронов, зачастую кратковременно. Сначала одна сторона вносит технологические изменения — например, использует разные частоты или устройства глушения для дронов. Затем в течение нескольких недель или месяцев другой стороне удается догнать ее.

«Мы совершенствуем наши технологии, чтобы противостоять этим новым реалиям на поле боя, и через некоторое время россиянам снова придется изобрести что-то новое, чтобы у них была возможность защитить себя от наших атак». — сказал сержант с позывным Бабай, командующий взводом беспилотников на восточном фронте Украины.

В прошлом году украинские войска активно использовали FPV — небольшие маневренные дроны, передающие видеосигнал на специальные очки, благодаря которым оператор управляет беспилотником «от первого лица». «Обе стороны быстро уловили ключевые разработки и тактику FPV своего противника», — отмечает эксперт по российским военным беспилотникам в Центре военно-морского анализа в Вирджинии Сэмюэл Бендетт.

Для производства боевых FPV-дронов-камикадзе украинские военные используют гражданские модели беспилотников, находящиеся в свободной продаже. Эти аппараты как правило используют одни и те же радиочастоты, что облегчает борьбу с ними российским подразделениям РЭБ. Из-за этого для повышения эффективности своих беспилотников и преодоления российской РЭБ украинским военным нужны специалисты, способные перепрограммировать дроны. Такие люди в украинской армии есть, но их не хватает.

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