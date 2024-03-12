За два года войны Россия не обеспечила украинских беженцев помощью

В России беженцы из разрушенных и оккупированных регионов Украины не могут получить необходимую помощь, устроиться на работу и подтвердить стаж. Об этом пишет The Insider.

Издание отмечает, что после получения российского паспорта, по логике госструктур, беженцы становятся внутренними мигрантами. Из-за этого всю необходимую помощь они должны получать по месту прописки.

Так, Виктор из оккупированного Мариуполя, с семьей оказался в Петербурге. У него пенсия по инвалидности меньше пяти тысяч рублей. Так как в российском паспорте в качестве прописки указано «Мариуполь, ДНР», в Петербурге он не считается льготником, и не может получить даже памперсы. Помощь Виктору положена по месту жительства — то есть, он должен вернуться в свой уже несуществующий дом в Мариуполе и заняться ее оформлением. Виктор ночует в доме ночного пребывания для бездомных, так как ему вместе с женой Надеждой и сыном Алексеем дали комнату площадью девять квадратных метров. В ней есть только два спальных места.

Татьяна Дмитриевна живет в Петербурге в общежитии. Ее дом в Мариуполе снесло наполовину. «Сейчас в Мариуполе построили немного домов, кухни там огромные! 18 метров! Мы думали — ууу — завидовать им все будут теперь. А с моря шторм пришел, крыши сорвало», — рассказала она.

При этом The Insider отмечает, что новые дома с большими кухнями в Мариуполе построили под ипотеку. Даже если у человека есть прописка по адресу «улица Ленина, дом 2, квартира 5», он не получит там жилье, если участок отдали коммерческому застройщику. Мариупольцам же предлагают квартиры на окраине города, где нет транспорта и инфраструктуры. Те дома, которые выгорели из-за обстрелов, красят и штукатурят только снаружи. Внутри они остаются черными.

Документы Евгении сгорели в Мариуполе, в том числе диплом. Из-за этого она не может устроиться на работу по специальности. Женщина работала инженером по вентиляционным системам, а теперь работает сиделкой в больнице.

«Если у человека украинский диплом, то его надо подтверждать. Но есть инженеры, которые устроились в российскую оборонку, на „Алмаз-Антей“, который производит ракеты для ПВО», — рассказала The Insider юристка Аня, помогающая беженцам из Украины. Она также сообщила, что раненых, лежачих и неходячих беженцев стараются отправлять в Европу.

В Петербурге есть несколько центров с гуманитарной помощью для беженцев. Однако их организовало не государство, а волонтеры. Официально беженцев в Петербурге нет, отмечает The Insider. Пункты временного размещения сделали изначально в Ленинградской области. Сейчас там остались только пожилые люди, инвалиды и матери с детьми. Остальные вернулись домой, уехали в Европу или переехали в Петербург.

The Insider подсчитал, что за два года полномасштабной войны в России оказались не менее 1,2 млн украинских беженцев. На июнь 2023 года практически эту же цифру приводили в ООН. Всего с начала войны, по данным организации, Украину покинули почти 6,5 миллиона человек.

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