Жена главы Газпромбанка оказалась совладелицей компании друзей Путина и попала на обложки западных журналов

Гражданской жене руководителя Газпромбанка Андрея Акимова Дарье Поповой принадлежит половина компании «Мануфактура офисов» (Manufaqtury), связанной с друзьями Владимира Путина. Об этом сообщают «Важные истории».

По данным журналистов, 32-летняя Попова, работающая моделью, владеет половиной Manufaqtury с 2021 года. Первоначально компания принадлежала «Империястрою» — застройщику делового квартала Poklonka Place, находящегося в пяти километрах от Кремля. Предполагалось, что предприятие упростит управление площадями большого делового квартала «Империястроя».

Сейчас Акимов находится под санкциями США и Великобритании, в то время как Попова путешествует по всей Европе благодаря паспорту Кипра, который она получила в 2017 году. В инстаграме Поповой можно найти недавние фотографии из Венеции, Парижа, Рима и Милана.

Попова в 2023 году часто появлялась на обложках глянцевых журналов Европы и США. Ее фотографии публиковали американский Vulkan Fashion Book и французский Malvie.

В интервью L'Officiel Baltic в Литве Попова рассказала, что ее в жизни все устраивает. «На данный момент я чувствую себя счастливой и гармоничной, у меня есть все, о чем я мечтала и чего хотела», — сказала она. Журнал тоже поместил фотографию Поповой на обложку номера за апрель-май 2023 года.

По данным «Важных историй», с бизнесом Manufaqtury были связаны сам Акимов, а также его заместители и друзья Путина — Геннадий Тимченко и Сергей Иванов.

Сын Иванова, тоже Сергей, в 2010 году стал зампредом правления Газпромбанка. Журналисты отмечают, что спустя некоторое время Иванов-младший вошел в девелоперский бизнес Акимова и его замов. Они получили долю в «Империястрое» через офшорные и кипрские фирмы.

Фонд, который связан с Тимченко, WS Capital в 2020-2021 годах вложил в комплекс Poklonka Place значительную часть из инвестированных в него 2,5 миллиарда рублей. «Важные истории» узнали, что у Акимова давно существовал личный бизнес с Тимченко. Его участники позже стали совладельцами создателя Manufaqtury.

Кроме того, журналисты узнали, что в одну группу с компаниями Акимова, Тимченко и Иванова-младшего входили офшорные предприятия двух высокопоставленных сотрудников госбезопасности — последнего председателя КГБ генерал-лейтенанта внутренней службы Вадима Бакатина и бывшего директора ФСБ генерала армии Николая Ковалева.

Читать еще Как работают и не работают санкции в авторитарных режимах И что они могут изменить в российской политике

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.