РПЦ создала школу блогеров для священников

Синодальный миссионерский отдел Русской православной церкви (РПЦ) запустил пилотный проект школы для священников и миссионеров-блогеров. Об этом пишут «Ведомости».

По словам председателя отдела, члена Высшего церковного совета епископа Евфимия Луховицкого (Дмитрия Моисеева), планируется сделать регулярные курсы для православных блогеров. Их отдел хочет создать на базе одного из православных университетов или духовных вузов.

Луховицкий рассказал, что обучение нужно для того, чтобы священники в своих блогах избегали излишнего погружения в нецерковную повестку. Епископ также сказал, что взгляды священников в интернете не должны противоречить официальной позиции РПЦ.

«Он (блогер-миссионер) все-таки должен находиться в русле, скажем так, церковной позиции по тому или иному вопросу. Особенно если это вопросы, вызывающие большой резонанс в обществе», – считает Луховицкий. Он добавил, что при наличии дискуссии в РПЦ по тому или иному вопросу блогер должен показывать аргументы каждой из сторон.

Первый набор курсов уже прошел обучение. Оно длилось с 29 января по 8 февраля, уточнила «Ведомостям» глава сектора образовательных программ Синодального миссионерского отдела Елена Фуфаева.

В начале марта протоиерей Игорь Аксенов заявил, что в России необходимо создать «междисциплинарную программу воспитания у подростков целомудрия до вступления в брак». По его мнению, программа должна продвигать то, что внебрачная половая жизнь плохо влияет на физическое и психологическое здоровье. Кроме того, по мнению священника, подросткам нужно внушать то, что воздержание — единственный возможный способ избежать заболеваний, передающихся половым путем, и нежелательной беременности.

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