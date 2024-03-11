Европейские инвесторы заинтересовались финансированием войны против Путина

Европейские инвесторы предлагают сделать постоянной программу инвестиций в оборонные облигации. Она предусматривает финансирование на сумму в триллион евро, пишет Bloomberg.

Политики Евросоюза пока расходятся во мнении касательно того, стоит ли наращивать общий военный потенциал ЕС путем выпуска совместных облигаций. Однако инвесторы указывают, что подобные инструменты позволят увеличить оборонные расходы, необходимые для противодействия российской агрессии в Украине. При этом не увеличивая госдолг отдельных государств-членов ЕС. Кроме того, облигации союза приносят больший доход по сравнению с аналогичными суверенными облигациями.

«Инвесторы жаждут этих облигаций», — сказал портфельный менеджер компании Barings, владеющий долгом ЕС, Брайан Мангвиро.

Как пишет Bloomberg, ссылаясь на экспертов, решение вопроса о выпуске оборонных облигаций будет зависеть от развития событий на фронте в Украине в ближайшие недели. В частности, от того смогут ли наступающие российские войска продолжить движение к восточным границам ЕС.



Идея о выпуске союзных оборонных облигаций стала активно обсуждаться в ЕС после того, как ряд высокопоставленных европейских военных допустили, что, в случае победы в Украине, Путин может атаковать страны-члены Евросоюза. В то время как недостаточное финансирование оборонной отрасли в течение последних десятилетий может оставить ЕС опасно неподготовленным к такому развитию событий.

Комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони назвал выпуск облигаций «здравым решением», которое поможет не допустить подобного кризиса. Как отмечает Bloomberg, план по выпуску оборонных облигаций поддержали страны с развитым ВПК, например, Франция, которой он сулит прибыли, а также страны, находящиеся вблизи российских границ и от того особенно остро ощущающие исходящую от Москвы угрозу. В то же время более финансово консервативные члены ЕС отнеслись к этому предложению со скептицизмом.

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