Европарламент начал расследование связей латвийского депутата с Россией

Европарламент начал расследование предполагаемых связей евродепутата от Латвии Татьяны Жданок с российскими спецслужбами после того, как об этом сообщило издание The Insider. Об этом, как пишет Deutsche Welle, рассказал официальный представитель спикера Европарламента Роберты Метсолы Юрий Ласс.

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По его словам, Метсола передала дело в Консультативный комитет по кодексу поведения. Она также вынесет вопрос о возможных связях Жданок с российскими спецслужбами на обсуждение на конференции председателей 31 января. Этот орган отвечает за отношения ЕП с другими институтами Евросоюза и национальными парламентами. В его состав входят спикер Европарламента и председатели политических групп.

ЕП в случае нарушения кодекса поведения может накладывать на депутата санкции, но с должности его могут снять только компетентные органы в его стране.

The Insider накануне выпустил материал, в котором, основываясь на данных взломанной переписки, журналисты сообщали, что Жданок согласовывала с агентами Кремля пророссийскую деятельность в Латвии и проталкивала аналогичную позицию в Европарламенте. По информации журналистов, ее первая переписка с куратором Дмитрием Гладеем датируется 2005 годом. Согласно переписке, они регулярно встречались и обсуждали, например, подготовку выставки «Русские в Латвии».

Сама депутат подтвердила факт знакомства и встреч с Гладеем в Москве и странах Европы, но заявила, что не знала о его связи с российской разведкой.

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