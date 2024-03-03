В России заблокировали международный словарь языков жестов Spread The Sign

В России заблокировали международный словарь жестовых языков Spread The Sign. Как отмечает «Медиазона», на это обратил внимание преподаватель русского жестового языка Антон Залозный.

По информации «Роскомсвободы», Spread The Sign был заблокирован еще 19 февраля. Что стало поводом для блокировки, не сообщается.

«Медиазона» убедилась в блокировке, проверив реестр Роскомнадзора. В нем указано, что доступ к сайту словаря ограничивается. По информации издания, из России Spread The Sign не открывается без VPN.

На главной странице сайта словаря есть разделы «Реклама» и «Информация о партнеров». В одном из них размещен украинский флаг со словами: «Stop the war — Остановите войну». В другом опубликовала фотография бывшей журналистки «Первого канала» Марины Овсянниковой, которая в марте 2022 года вышла в эфир программы «Время» с антивоенным плакатом: «Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут». После этого на нее завели уголовное дело и лишили родительских прав. Овсянникова уехала из России в Германию.

Словарь Spread The Sign появился в 2006 году. В нем представлены 44 жестовых языка, включая русский, беларусский, украинский, китайский, турецкий, а также европейские жестовые языки. На сайте словаря говорится, что он принадлежит неправительственной организации European Sign Language Center, которая зарегистрирована в Швеции. Помимо словаря Spread The Sign также работает как приложение для изучения языков жестов.

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