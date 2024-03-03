Сотрудник из консульства РФ в Гамбурге протащил по асфальту россиянку

Сотрудник из российского консульства в Гамбурге протащил по асфальту россиянку Наталью Фройденберг, которая пыталась спасти от разрушения мемориал Алексею Навальному. Об этом она сообщила изданию No Future.

По словам Фройденберг, она пришла возложить цветы к мемориалу в память о политике. Этот мемориал появился в день похорон Навального 1 марта напротив здания бывшего российского консульства. Оно закрылось в начале 2024 года, однако в нем по-прежнему остается персонал, рассказала Фройденберг.

Фото: No Future

После того, как она поставила к мемориалу фотографию Навального и зажгла свечу, с территории консульства вышел мужчина в рабочей одежде и с большим мусорным пакетом. Он стал убирать цветы и попытался разрушить мемориал. Фройденберг попросила не выбрасывать цветы и отдать ей пакет.

Фото: No Future

«Я спросила, что он делает с цветами и сказала, что это в память о Навальном — человеке, который боролся за страну и за свободу. Я беру пакет, а он начинает его тянуть. Он поднимает руку с пакетом, за который я держусь, а потом резко опускает его вниз так, что я падаю и очень кричу от боли. Он протащил меня по асфальту. Я ничего не могла сделать и отпустила пакет», — рассказала Фройденберг.

В итоге сотрудник консульства скрылся за воротами здания и выбросил пакет с цветами в мусорный контейнер.

По словам Фройденберг, она получила ушибы колена, ссадины локтя, руки и кисти. «И, очевидно, головой я ударилась, потому что у меня достаточно долго голова болела», — добавила она. Фройденберг обратилась в полицию и зафиксировала травмы.

Мемориалы в память об Алексее Навальном появились по всему миру после известия о его гибели 16 марта, а также после его похорон 1 марта.

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