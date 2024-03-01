Очередь на прощание с Навальным растянулась более чем на полтора километра

В московском районе Марьино выстроилась более чем полуторакилометровая очередь из желающих попрощаться с политиком Алексеем Навальным. По оценкам журналистов, к храму Иконы Божией Матери «Утоли мои печали» пришли как минимум 3,6 тысячи человек.

Очередь к храму начинается с Новомарьинской улицы и продолжается на Мячковском и Марьинском бульварах.

«Одна очередь стоит, другая идет, чтобы встать в конец очереди. Один человек сказал мне, что даже не надеется попасть на прощание, “но эта очередь для меня как единственно возможный митинг”», — написал журналист «Коммерсанта» Александр Черных.

На момент написания новости в храм занесли гроб с телом политика. Люди встретили катафалк аплодисментами, скандированием «Навальный» и фразы «Ты не боялся и мы не боимся».

Директор ФБК Иван Жданов отметил, что в храм пускают только некоторых людей — возможно, родственников Алексея Навального. Мобильная связь и интернет в районе Марьино работают очень слабо.

1 марта в храме Иконы Божией Матери Утоли мои печали проходит отпевание Алексея Навального, а затем его тело захоронят на Борисовском кладбище. «Холод» ведет онлайн-трансляцию прощания с политиком.

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