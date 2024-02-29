В ВСУ сообщили о гибели военных 73-го морского центра спецопераций при выполнении боевого задания



Военные 73-го морского центра спецопераций Вооруженных сил Украины погибли во время выполнении боевого задания. Об этом сообщили украинские Силы специальных операций.

Там заявили, что военные погибли при столкновении с российскими оккупантами во время выполнения боевого задания.

Ранее РИА Новости сообщило об убийстве «украинских диверсантов», которые попытались высадиться на Тендровской косе в Херсонской области. Также об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По данным пророссийских телеграм-каналов Readovka и Mash, погибли до 20 украинских военных, еще один попал в плен. Они утверждают, что военнослужащие попытались высадиться на оккупированной территории с пяти лодок.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за два года войны ВСУ потеряли убитыми 31 тысячу военнослужащих. Количество раненых он не уточнил.

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