Осужденному в России украинцу Александру Марченко ужесточили условия содержания на три года

Украинца Александра Марченко, приговоренного в России к десяти годам лишения свободы по статье о шпионаже, перевели из колонии в тюрьму, где более строгие условия содержания, на три года. Об этом сообщает «Первый отдел».

«Тюрьма — самое страшное место в российской пенитенциарной системе, хуже условия только у тех, кто осужден пожизненно. Люди в тюрьмах содержатся в запираемых камерах, иногда по одиночке. Прогулки возможны только в маленьком дворике и не более двух часов в день, в год не более двух посылок. Эти условия строже, чем те, в которых провел последние недели своей жизни Навальный. Помимо “законной” строгости российские тюрьмы “славятся” и особым отношением персонала, допускающего систематически издевательство и пытки. Перевод Александра в такие условия демонстрирует всю ненависть российской системы к украинцу, не изменившему своей стране», — объяснил адвокат Евгений Смирнов.

Украинца Марченко перевели в тюрьму, так как этого потребовали Климентьев С.С. и Безотчество В.А. Это сотрудники колонии ИК-8 в Улан-Удэ, где находится украинец. Они утверждали, что заключенный 18 раз нарушил порядок, а на «меры воспитательного воздействия реагировал отрицательно». Начальник колонии признал Марченко «злостным нарушителем», осужденный якобы прямо в ИК «дискредитировал» российскую армию.

Надзиратели утверждали, что у заключенного нет установки на «правопослушное поведение». При этом, по словам сотрудников ИК, у него есть «высокий уровень криминальной зараженности». Кроме того, они заявили, что Марченко «изучал, пропагандировал и исповедовал идеологию "АУЕ"». В психологической характеристике на него из колонии говорится следующее: «Смелый, любит яркие впечатления, риск, часто “высовывается”. Легко приходит в восторг от радостных событий».

Ранее «Первый отдел» неоднократно сообщал об издевательствах над Марченко в колонии. Правозащитники рассказывали, что его провоцировали на разговоры о войне. Также Марченко упрекали в том, что «местные ребята» гибнут на фронте, а он «сидит в тепле». Также при нем скандировали «Слава России!».

В 2020 году гражданина Украины Александра Марченко приговорили к десяти годам лишения свободы. Его обвинили в шпионаже. По версии следствия, в 2018 году мужчина пытался купить в России запчасти для комплекса С-300. Следствие утверждало, что он хоте переправить их за границу. Сам Марченко вину не признал. По его словам, его похитили на территории «ДНР» и вывезли в Россию. Марченко говорил, что уголовное дело против него сфабриковали. По словам супруги Марченко, на судебном процессе один из свидетелей по этому делу заявил, что ФСБ получила от него показания путем пыток.

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