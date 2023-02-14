Над осужденным в России украинцем Александром Марченко издеваются в колонии: его перевели в более строгие условия содержания и скандируют при нем «Слава России!»

Украинца Александра Марченко, приговоренного в России к 10 годам лишения свободы по статье о шпионаже, перевели в так называемую «тюрьму для злостных нарушителей режима». Об этом сообщает проект «Первый отдел».

По данным правозащитников, последние полгода Марченко находился в помещении камерного типа, которое также называют «тюрьма в тюрьме». Однако теперь его перевели в единое помещение камерного типа: условия там более строгие. «Первый отдел» называет это «отдельной тюрьмой для злостных нарушителей режима».

Почему Марченко перевели в это помещение, защитникам неизвестно. Адвокат Евгений Смирнов предполагает, что мужчину могли отправить туда «на полгода по совокупности предыдущих взысканий».

В колонии также продолжают издеваться над осужденным украинцем: его провоцируют на разговоры о войне, упрекают в том, что «местные ребята» гибнут на фронте, а он «сидит в тепле». Также при нем скандируют «Слава России!», сообщают защитники Марченко.

«Отдел Первый» цитирует заключенных, которые отбывают наказание в колонии Марченко. Они рассказывают, что того с самого начала войны «наказывали за наличие у него украинского паспорта и проукраинских взглядов». В конце прошлого года Марченко оштрафовали за «дискредитацию» российской армии по доносу сокамерников.

В 2020 году гражданина Украины приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. По версии следствия, в 2018 году мужчина пытался купить в России запчасти для зенитно-ракетного комплекса С-300 и переправить их за границу.

Сам Марченко вину не признал. По его словам, его похитили на территории ДНР и вывезли в Россию, а уголовное дело против него сфабриковали. Супруга Марченко рассказывала, что на судебном процессе один из свидетелей по этому делу заявил, что ФСБ получила от него показания путем пыток.

Александр Марченко отбывает наказание в ИК-8 в Улан-Удэ. Правозащитный центр «Мемориал» считает его политическим заключенным.



Источник: «Первый отдел»

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